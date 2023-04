BBB breekt zich het hoofd over advies van verkenner: één of twee gedeputeerden, vier of vijf partijen?

BBB-Statenleden Kees Hanse en Arno Vael ontvingen dinsdagmiddag in de Abdij in Middelburg de fractievoorzitters van vrijwel alle politieke partijen in de Zeeuwse Staten. Daar bespraken ze het advies dat verkenner Gerard Rabelink vrijdag uitbracht over de vorming van een nieuw provinciebestuur. Zijn eerste optie is een combinatie van BBB, SGP, CDA en VVD, met twee gedeputeerden voor de partij van Hanse, de grote winnaar van de verkiezingen. Optie 2 is PvdA/GL er ook bij halen, die bij de verkiezingen de tweede partij van Zeeland is geworden. Vrijdag opperde Hanse nog dat een college van zes gedeputeerden niet onlogisch zou zijn.