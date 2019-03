Basisscholen werven herintreders in strijd tegen lerarentekort

Column Ondine van der Vleuten Dat R. Kelly maar een boekie schrijft. In de bak.

7:00 R. Kelly en Iceberg Slim. Mag ik die zomaar op een hoop gooien, al hield de een van minderjarige chickies en was de tweede de godfather aller pooiers? Vind ik wel. Alle twee hebben ze een cultstatus (al zal Slim alleen in selecte kring bekend zijn). Beiden donker van huid. Beiden mogen ze zich erop beroemen dat aan hun seksuele activiteiten een documentaire gewijd is.