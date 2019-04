Basiliek Hulst gedijt nog immer onder ingrijpende restauratie

column ondine van der vleuten ‘Ik ga mijn onderbroek uit doen!’, riep ik

19:00 De dame van het Leger des Heils keek me vol afschuw af. ,,Echt waar? Wil je die hebben?” Op de balie lag een grote, roze onderbroek, model ‘oma’. Ooit gekocht voor Anne Maat, ooit had iemand er liefdevol een etiketje in geplakt met die naam, opdat hij in het verpleeghuis niet per ongeluk bij een andere bewoonster terecht zou komen, maar Anne Maat had er zo te zien niet veel plezier aan kunnen beleven. Nooit gedragen, als je het mij vraagt, of anders toch in elk geval in de Biotex voorgeweekt. ,,Waarom niet?”, zei ik. ,,Ten Cate. Dat is Nederlands kwaliteitstextiel. Honderd procent katoen, zit heerlijk en veel gezonder voor de intieme zones als mengvezel. Dat gaat alleen maar broeien.” Ze keek me fronsend aan en haalde toen haar schouders op. ,,Jij je zin. Doe dan maar twee eurootjes.”