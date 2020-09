Bas kent elke dijk in Zeeland: ‘Niet zomaar een hoop grond’

In de Zwaaksedijk, tussen Nisse en Kwadendamme, zit een knik. Bas Chamuleau staat op die plek als hij vanaf een vissteiger naar de overkant van de Zwaakse Weel wijst. ,,Zie je die verhoging in het land? Zeer waarschijnlijk liep deze dijk oorspronkelijk gewoon rechtdoor”, vertelt de 73-jarige Kapellenaar. ,,Deze dijk is van 1475 en waarschijnlijk is-ie in 1530 bezweken. Toen is de Zwaakse Weel ontstaan. En als je het heel precies wilt zeggen: de ene kant van deze plas is officieel ook echt een weel, de andere kant is een overblijfsel van een getijdegeul van de voormalige Zwake, een oude vaarroute tussen Middelburg en Antwerpen.”

Chamuleau heeft, grondig als hij is, het liefst alles zo precies mogelijk. Als een monnik bracht hij in de afgelopen vier jaar alle Zeeuwse dijken in kaart. Zowel die van nu, die nog fier overeind staan, als die uit het verre verleden, waar slechts in de bodem nog resten van te vinden zijn. Hij heeft alles minutieus uitgezocht en het resultaat, de dijkenkaart van Zeeland, is vorige week gepresenteerd en nu voor iedereen toegankelijk op internet. Wie wil weten of-ie toevallig op de plek van een oude dijk woont, kan dat handig opzoeken en wie iets over de staat van een bepaalde dijk wil weten, kan snel bij de informatie. ,,In andere provincies zijn er ook dijkenkaarten opgemaakt”, zegt de Kapellenaar. ,,Maar die zijn nergens zo uitgebreid als deze. Dat is misschien ook wel logisch, want hier zijn de meeste dijken.”