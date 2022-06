Bart heeft zijn ogen nog open en Emma ligt op het randje

column jan vantoortelboom Ik begrijp niet dat iemand blij wordt van die skippybal­len. Sterker: het is misschien traumatise­rend

Er drijven vijftig gekleurde skippyballen rond in de Oostkolk in Terneuzen. Ze moeten de kolk wat meer kleur geven, want er is iemand die op een goede morgen opstond, door het raam naar de horizon keek, en dacht dat er niet genoeg kleur in de omgeving te vinden was. Het zijn rode, groene, roze, blauwe, oranje ballen en ze zijn vastgemaakt aan een vat met zand. Zelfs de wijkraad en de stadsmanager van Terneuzen zijn erdoor gecharmeerd. De kleurenblinde die passeert heeft er geen fluit aan.

26 juni