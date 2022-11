Barre Verkerke in de race voor landelijke prijs met muurschildering in Vlissingen

De schildering die hij samen met anderen op het wooncomplex aan het Ravesteijnplein heeft gemaakt, is een zogeheten trompe-l’oeil. ,,Dat is een stijl die je in bijvoorbeeld Frankrijk veel ziet’’, legt Verkerke uit. ,,Maar hier nog veel minder. Het zat al lange tijd in mijn hoofd om het een keer te doen. Dit was een mooie kans.’’ Trompe-l’oeil staat voor optisch bedrog. Dat bedrog zit ‘m in dit geval in het feit dat het net lijkt of er geen muur is en je bij de bewoners van het gebouw naar binnen kijkt.

Levensloop

De kunstenaar uit ‘s-Heer Arendskerke koos voor een ontwerp waarin de diversiteit van de bewoners van het complex tot uiting komt. De muurschildering toont als het ware de levensloop. Beneden is een jong persoon te zien, een verdieping hoger een jong gezin en op de bovenste etage een oude man. ,,Daar hebben we het interieur een beetje vergeeld, om het echt oud te laten lijken.’’

Het maken van perspectief in het ontwerp was een grote uitdaging. Daarvoor is een 3D-computerprogramma gebruikt. Het klopt nu allemaal voor wie beneden staat en omhoog kijkt. Diegene kijkt bijvoorbeeld tegen de onderkant van de tafel aan op de bovenste verdieping. ,,Het mooie aan dit project was ook dat we veel verschillende schildertechnieken hebben gebruikt’’, zegt Verkerke.

Onder de indruk

Bij de Nationale Schildersvakprijs waren ze ook onder de indruk, want met de muurschildering is hij genomineerd in de categorie decoratie- & restauratieschilderwerk. Het project heeft de laatste drie gehaald. Er is ook een publieksprijs. Daarvoor kan de komende dagen nog worden gestemd via de website van de Nationale Schildersvakprijs. Later deze maand worden de winnaars bekendgemaakt.

Volledig scherm Barre Verkerke bij de muurschildering waarmee hij meedingt naar een landelijke schildersvakprijs. © Dirk-Jan Gjeltema