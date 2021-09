Barbara Visser gaat Zeeland helpen bij PFAS-kwestie: ‘Ik volg de situatie op de voet’

,,Ik begrijp de zorgen van de Zeeuwen en volg de situatie op de voet”, zo laat zij desgevraagd weten. De provincie Zeeland heeft onlangs in een brief bij haar alarm geslagen over de kwestie en haar gevraagd actie te ondernemen. Visser zegt daar gehoor aan te geven. ,,Ik wil de provincie graag ondersteunen.”

Zeeland maakt zich grote zorgen over de situatie bij chemiebedrijf 3M in Antwerpen. Dat loost verschillende soort PFAS in grote hoeveelheden in de Schelde. De provincie is daarvan nauwelijks op de hoogte en heeft veel vragen over wat de schadelijke stoffen betekenen voor de situatie in en rond de Westerschelde.