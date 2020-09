Barbara Oomen: ‘Zeeland brult niet hard genoeg’

De directe aanleiding om met Barbara Oomen te gaan praten? Nee, niet dat de Zeeuwse PvdA haar voor een zetel in de Tweede Kamer voordraagt. Ook niet dat ze op 1 september negentien jaar getrouwd was. En ook niet omdat ze als hoogleraar dit jaar succesvolle buitenlessen geeft aan het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg - met headsetjes van de VVV op wandelen op de bolwerken terwijl ze de studenten vertelt over de geschiedenis van het recht.

Waarom we dan wel praten? Verbazing, laten we het verbazing noemen. Over het feit dat ze na vijftien jaar nog steeds geen genoeg heeft van Zeeland. In 2005 streek ze met haar man Herman Lelieveldt neer in de Zeeuwse hoofdstad om mee te helpen aan de start en opbouw van het University College. Een hele stap vanuit Amsterdam. Ze was 36 jaar en in verwachting van haar derde zoon, Jeroen. Toen ze in 2016 vier jaar Dean (hoofd) van het UCR was geweest, leek de tijd rijp voor een nieuwe fase. Ergens ver weg. Ze vertrok voor een jaar met haar gezin naar Florence, waar ze ‘Fernand Braudel Senior Fellow’ werd aan de Europese Universiteit. Vaarwel, adieu Zeeland, zo leek het. En toch, na dat jaar pakte het hele gezin weer de draad op in Middelburg. De zoons meldden zich bij voetbalclub Zeelandia, echtgenoot Herman en zijzelf namen hun posities in op het UCR. Terwijl, geeft ze toe, er concrete aanbiedingen lagen voor hoge functies buiten Zeeland.