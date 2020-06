Barbara Oomen wil namens de PvdA de Tweede Kamer in

Drukte bij teststraat in Goes na openstel­len nummer voor coronatest

18:08 GOES - Het is druk in de ‘coronateststraat’ van het Adrz in Goes. In vergelijking met voorgaande weken is het er vandaag zeker drie keer drukker dan op een gemiddelde doordeweekse dag. Dat lijkt alles te maken te hebben met het landelijke afsprakennummer dat gisteren geopend is en werd platgebeld door mensen die in aanmerking willen komen voor een coronatest.