Barbara Oomen op jacht naar 20.000 stemmen: ‘Dit is wel echt topsport, hoor’

Op de dorpspont van Sluiskil wacht een complete delegatie op Barbara Oomen. Als voorbode staat op de kade de bijna dertig jaar oude Karmann-kampeerwagen geparkeerd die momenteel als PvdA-campagnemobiel dienst doet. ‘Zeeland brult niet hard genoeg’, luidt de boodschap.

Daar is ze. Met haar rode mantel is Oomen niet te missen. Kordaat beent ze richting de boot. ,,Goeiedag allen tezamen!”, roept ze opgetogen. Iedereen wordt voorgesteld. Stuk voor stuk sleutelfiguren uit het dorp, die ‘overal in zitten’. ,,Dus we hebben eigenlijk heel Sluiskil hier bij elkaar”, constateert Oomen.

Netelige situatie

Terwijl de pont onafgebroken heen en weer vaart, legt Meerten Dallinga van Stichting Behoud Pontje Sluiskil haar de netelige situatie voor. De vrijwilligersorganisatie heeft de exploitatie van de veerdienst tien jaar geleden op zich genomen, maar de provincie steekt er na dit jaar geen geld meer in. Als het tij niet keert, is het einde verhaal, verzekert Dallinga. ,,Dan stoppen we ermee. Het is nu alles of niets.”

De pont kost 50.000 euro per jaar. De dienst is cruciaal voor vooral scholieren, vertelt Dallinga’s dochter Marina, tevens bestuurslid van de plaatselijke ondernemersvereniging. ,,Anders moeten zij de brug over. Dat is een veel minder veilige route. En als de brug gestremd is, hebben die leerlingen een groot probleem.”

Nog snel een flyer

Volledig scherm Op de pont in Sluiskil met scholiere Valerie Samijn uit Sas van Gent. © Camile Schelstraete Oomen loopt naar Valerie Samijn. De scholiere uit Sas van Gent is op weg van het Lodewijk College naar huis. Ze hoort instemmend aan dat de PvdA-kandidate zich sterk wil maken voor het behoud van het pontje. ,,Dus ik zou zeggen: overweeg op mij te stemmen”, besluit Oomen en drukt de scholiere nog snel een flyer in de hand.

Oomen wenkt haar assistent Ruben Riemens. ,,We moeten even een filmpje maken, om te delen op sociale media.” De schipper van dienst doet ondertussen ook van zich spreken. Halverwege het kanaal laat hij, met de motor op volle kracht, de pont een pirouette maken. ,,Is dit nu wat ze bedoelen met ‘Rondje met het pontje?”, roept Oomen verrast.