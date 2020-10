Barbara Joziasse uit Veere gaat erop toezien dat het Rijk zijn geld goed besteedt

Corrupte havenarbei­der in Vlissingen: ‘Zoveel kilo cocaïne bij bananen, anders gaat het rotten’

15 oktober VLISSINGEN/BREDA - De politie brak zich het hoofd. Al tijden constateerde ze dat er in de haven van Vlissingen wel heel veel gebruik werd gemaakt van versleutelde telefoons. Die dingen worden eigenlijk alleen door criminelen gebruikt. Maar ja, de inhoud van de communicatie is versleuteld en de politie tastte lange tijd in het duister over de inhoud.