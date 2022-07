Bar Goed is de perfecte plek om in de remmen te knijpen

In deze zomerserie tippen en testen redacteuren van de PZC de sfeer, smaak en bijzonderheden van horecazaken in Zeeland.

Ja, ik vertrek het liefst met tegenwind. Ik ben zo’n door veel mensen verfoeide toerfietser. Alleen niet eentje die denkt dat hij op zijn 43ste nog in aanmerking komt om de Tour de France te rijden. Ik ben er eentje van de categorie ‘ontspanning door inspanning’: gewoon lekker fietsen en in de remmen knijpen als de keel om koffie of cola vraagt. Nee, geen tripels voor mij onderweg (zelfs geen Karmeliet), zó sportief ben ik dan weer wel.