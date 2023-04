Bang voor alles wat nu buiten rondzoemt? Erik van Het Zeeuwse Landschap niet: ‘Ik ga rustig naast een wespennest liggen’

De ecoloog van Het Zeeuwse Landschap is zelf ‘helemaal gek’ van de zogenoemde angeldragers. Lachend: ,,Ik ging eens buiten zwemmen. Kwamen er mensen in paniek aangerend: ‘Wespennest! Daar, in de grond, kijk uit!’ Toen ben ik dertig centimeter náást dat wespennest gaan liggen, op mijn handdoekje. Twee weken geleden zag ik bij het snoeien van de heg dat er een aardhommel in het koolmezenkastje zat. Dan zet ik mijn trap een stukje opzij en laat hem rustig zijn gang gaan. Vorig jaar had ik pal naast mijn voordeur een nest aardhommels. Het was een drukte van belang met vele tientallen werksters die in en uit liepen. Ik laat dat rustig zitten. Mijn gezin liep ook in en uit, bezoek liep er langs. Als je het hebt over sociale soorten, de grote nestenbouwers, moet je zo’n nest wel echt verstoren om een tegenreactie uit te lokken.”