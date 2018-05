Banenplan voor langdurig werklozen in Zeeland

Grote verschil­len in neerslag in Zeeland

15:24 VLISSINGEN - In Kortgene is donderdagavond tijdens de hevige buien 52 millimeter regen, ofwel 52 liter water per vierkante meter, gevallen. Volgens metingen van het KNMI viel donderdag nergens in het land zoveel regen als bij dit Zeeuwse meetpunt.