Banden oppompen, boeken kaften: Zeeuwse scholieren zijn helemaal klaar voor het nieuwe jaar

Cas Hardeman (11) heeft zijn boeken gekaft en zijn schooltas ingepakt. Maandag 5 september is hij officieel brugpieper op CSW Bestevaêr in Vlissingen. ,,Spannend! Ik heb nog geen vriendjes op mijn nieuwe school”, vertelt hij zenuwachtig. De Lego is al opgeruimd, tijd voor een nieuwe fase. Zijn moeder, Karin Verduijn: ,,Hij praat er veel over en is onrustiger. Ik heb nog een zoon, Siem van 8. Aan het einde van de schoolvakantie ontstaat er wrijving. Tijd om het schoolritme op te pakken.”

Hoe fijn qualitytime met de kinderen ook is, het schoolritme is ook fijn. De opvang is geregeld, er is structuur in het huishouden, de kids vliegen elkaar niet constant in de haren. ,,Aan het begin van de vakantie plan ik met elk kind apart een dagje schoolinkopen in. We maken er echt een uitje van. In de weken erna begint het gepuzzel: is de opvang rond, zijn de kinderen bereikbaar? Mijn man en ik werken veel en kunnen niet altijd terugvallen opa’s en oma’s.”