Band Moss brengt minialbum uit

Het is de eerste keer dat Moss een EP uitbrengt. Tot nu toe heeft de band, die in 2003 werd opgericht, vijf albums op haar naam staan: 'The long way back' (2007), 'Never be scared / Don't be a hero' (2009), 'Ornaments' (2012), 'We both know the rest is noise' (2014) en vorig jaar 'Strike'.