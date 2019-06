Bam! Daar is de hitte: 82-jarige valt flauw in Breskens en vechten om airco's in Middelburg

Ik verwachtte dat hij met een zacht stemmetje sorry zou zeggen

7:00 Het gebeurde op misschien wel het meest braafburgerlijke moment uit mijn ganse bestaan. Ik had net de hondendrollen geschept uit het gemeentetuintje voor ons huis en was, terwijl mijn dochters Papegaaitje-leef-je-nog speelden in de deuropening, het onkruid tussen de stoeptegels aan het verwijderen, toen een scooter met een noodgang over het trottoir scheurde.