Ballerina Wendeline traint nu thuis: ‘Ik begin de pijn te missen’

PORTRET Ondernemer en stripfi­guur Dirk van der Jagt uit Yerseke ziet overal een handeltje in

17 april Ella moet haar echtgenoot excuseren. ,,Dirk is een schaap overeind aan het helpen.” Even later neemt Dirk van der Jagt (64) zijn vaste plek in aan de met familie en vrienden gevulde keukentafel. ,,Ik vind té veel dingen leuk, dat is mijn probleem!”, klinkt het met een bulderende lach. De Yersekse ondernemer is met zijn kenmerkend stemgeluid, bretels en klompen een bekende verschijning in het dorp.