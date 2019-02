Balkenende is trots op groeiende eendracht in Zeeland

De voormalige commissievoorzitter die in Den Haag geld wist los te praten voor de structuurversterking van de Zeeuwse economie blikte woensdag terug tijdens een lezing die hij gaf voor de Maatschappij Departement Zeeland in Middelburg. Balkenende cum suis kwamen in 2016 met een actieplan om de tobbende Zeeuwse economie vooruit te helpen. Die had had in de jaren daarvoor klappen gehad door faillissementen van een aantal grote bedrijven. Op dat moment bevond energiebedrijf Delta zich ook in onstuimig vaarwater. Daarnaast beschikte de provincie over weinig geld om broodnodige innovatie aan te jagen.