Balkenende: blij met geld voor versterken van Zeeuwse economie

Het is alweer twee jaar geleden dat een commissie onder zijn leiding het kabinet adviseerde een Zeelandfonds van 100 miljoen op te richten. Het werd onhaalbaar geacht, maar met de ondertekening afgelopen vrijdag van een deal tussen regio en kabinet is het bedrag inmiddels ruim overschreden. ,,Ik ben erg blij met deze uitkomst'', reageert Balkenende desgevraagd. ,,We hebben gemerkt dat iedereen in Zeeland zich destijds schaarde achter ons rapport. De reactie van toenmalig minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) was inhoudelijk goed, alleen was er in die tijd nog geen financieel commitment.''