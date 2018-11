Balk van vangrail doorboort auto in Wemeldinge: 3 gewonden

UpdateWEMELDINGE - Hulpdiensten zijn vanavond even voor 21.00 uur uitgerukt om drie inzittenden van een personenauto te bevrijden aan de Steldijk in Wemeldinge. Ze zaten in een BMW die tegen een houten vangrail reed. Een balk doorboorde het voertuig.