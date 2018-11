Balk van vangrail doorboort auto in Wemeldinge: 2 gewonden

De BMW werd bestuurd door een 55-jarige man uit Wemeldinge. Vermoedelijk raakte hij de macht over het stuur kwijt. De bijrijder zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Van de twee personen die op de achterin zaten, raakte er één gewond. De balk drong de auto aan de voorkant binnen, ging door de achterbank en kwam er in de kofferbak weer uit. Wonderwel werd geen van de passagiers geraakt.

Een blaastest wees uit dat de bestuurder onder invloed van alcohol had gereden, maar de score van 160 ug/l is voor de politie geen reden om hem te vervolgen. Onderzocht wordt of er sprake was van gevaarlijk rijgedrag.