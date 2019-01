Bakker Bart overspoeld met loftuitingen na zoektocht naar overleden klant

Toekomst ZB Planbureau blijft onzeker

18:24 MIDDELBURG - Er is nog geen zekerheid over de toekomst van ZB Planbureau. Provinciale Staten houden meerdere opties open en willen geen overhaaste beslissingen nemen. De oprichting van een provinciaal datacenter samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is daarmee nog geen uitgemaakte zaak.