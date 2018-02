Baggerwerk maakt haven Vlissingen beter bereikbaar

Zeeland deze maand tot dusver recordzonnig

9:42 VLISSINGEN - De eerste helft van februari was de op één na zonnigste sinds het begin van de landelijke zonmetingen in 1909. Gemiddeld over het land heeft de zon 65 uur geschenen tegen 39 uur normaal. In Vlissingen heeft de zon zelfs al 81 uur geschenen en daarmee is de eerste helft van februari recordzonnig verlopen!