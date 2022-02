‘Baggerspecie vaargeul zo goed als schoon’

Man (19) aangehou­den die vijf Zeeuwen oplichtte als ‘bankmede­wer­ker’

MIDDELBURG - Een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is afgelopen vrijdag door de politie aangehouden op Eindhoven Airport voor fraude en oplichting. De man heeft zich in 2021 schuldig gemaakt aan negen oplichtingszaken waaronder vijf in Zeeland

8 februari