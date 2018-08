Badgasten Zeeland weer uit: weer file

Daar is Simba: de enige echte Zeeuwse, Vlissingse leeuw is herrezen

9:41 VLISSINGEN - De enige echte Zeeuwse leeuw is herrezen. De jonge leeuw die 41 jaar geleden ontsnapte uit een Vlissingse flat en werd doodgeschoten, lag al die tijd in de vriezer bij preparateur Wim Pfaff. Nu staat Simba te pronk in een etalage aan de Lange Geere in Middelburg. En Simba is te koop.