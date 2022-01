‘Backing vocal’ Julia van de Ketterij hoeft niet zo nodig op de voorgrond

Julia van de Ketterij, afkomstig uit Vlissingen, is professioneel achtergrondzangeres. Ze is al jaren actief bij The Night of the Proms, waardoor ze samen zong met artiesten als Seal, John Miles en Chaka Khan. Julia kende een bewogen 2021 door het overlijden van haar vader, de bekende Zeeuwse gitarist Leo van de Ketterij. ,,De eerste maanden na zijn dood vroeg ik me sterk af: wil ik nog wel muziek maken zonder hem?”

Een muzikaal nest vormt de basis voor Julia’s carrière. Niet alleen haar vader Leo was muzikant in hart en nieren, ook haar veel te jong overleden moeder (Cindy Tamo) was een getalenteerd zangeres. Bovendien is Julia’s broer Jesse de helft van het succesvolle dj-duo Pep & Rash en ook zus Lisa-Jane is professioneel zangeres.

Dan ben jij vast al piepjong begonnen met zingen?

,,Eerlijk gezegd niet, pas na mijn middelbare schooltijd. Ik zal een jaar of 19 zijn geweest en zat tussen twee studies in. Welke richting ik op wilde, wist ik niet. Mijn vader trok me over de streep. Hij heeft de feestband Passe Partout en coverband The Cave opgericht, waar mijn zus en ik samen in mee zongen. We kregen al snel veel optredens.”

Welke liedjes zongen jullie?



,,Nummers van The Beatles, The Who, Neil Young, dat genre. In de feestband, waarmee we op bruiloften en partijen speelden, kwam er ander materiaal voorbij. Van top 40 hits tot standaard feestrepertoire. Mijn eerste keer op een podium bleek een verademing. Voor het eerst in mijn leven voelde ik ‘dit is waar ik mee verder wil’. Op jonge leeftijd had ik nooit de drang om zangeres te worden, maar op dat moment veranderde dat compleet.”