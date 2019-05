Baby-oestertjes gekoesterd in Yerseke, de platte oester is de panda onder de schelpdieren

Voorlopig geen concrete plannen voor ‘gouden grond’ in Renesse

16:32 RENESSE - De oude meelfabriek aan de Hoogenboomlaan in Renesse blijft nog even staan zoals die is. Als eigenaar Henk Krijger er al vakantiehuisjes neerzet, dan doet hij dat zelf. En voorlopig staat de gemeente er niet om te springen.