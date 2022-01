Babbeltruc-oplichtster betoogt veelvuldig spijt, maar hoort toch drie jaar cel tegen zich eisen

De vrouw, de 41-jarige S. de J., zou zich schuldig hebben gemaakt aan babbeltrucs. Dat zou zijn gebeurd op 1 februari vorig jaar bij enkel mensen van negentig jaar en ouder in Goes en Vlissingen. De werkwijze was steevast hetzelfde: ze belde aan, deed zich voor als verzorgende van Allevo, loodste het slachtoffer in de douche en daar werden dan de benen gemasseerd of steunkousen aan- of uitgetrokken. Een handlangster doorzocht de woning en als de buit binnen was vertrokken de twee dames met geld en sieraden. Eén zaak wilde De J. wel bekennen, de rest niet. Ze was gedwongen door een bekende van wie ze de naam niet durfde te noemen.