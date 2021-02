Baardstaartjes, losgeslagen pony's en een jongetje dat een meisje lijkt: Zeeland snakt naar de kapper!

Meertens schreef graag en veel over zichzelf

7:00 De Zeeuwse volks- en letterkundige Piet Meertens was een maniakaal dagboekschrijver. Aan de hand van fragmenten uit die dagboeken en zijn correspondentie geeft Peter Schuman een beeld van de man die later als meneer Beerta een hoofdrol zou spelen in 'Het Bureau', de romancyclus van J.J. Voskuil.