Baal jij ook zo van de regen? Zo kom je deze dagen door

VLISSINGEN - Klets- en kletsnat was het vanmorgen. En hoewel Buienradar aangeeft dat voor vandaag de meeste regen in Zeeland inmiddels gevallen is, ziet het er ook voor de rest van de week nat uit. Daarom 6 tips om deze natte week door te komen.

1. Moet je op de fiets naar school? Trek tóch dat regenpak aan!

Middelbare scholieren weigeren tegenwoordig stelselmatig een regenpak te dragen. Waarom, is veel ouders een groot raadsel. Het zal wel met dat onnavolgbare puberbrein te maken hebben. Daarom hier één groot voordeel van een regenpak (denk gewoon niet aan de nadelen): je blijft er echt een stuk droger mee.

Twee scholieren op de fiets naar school. Zij hebben wél een regenpak aan.

2. Check of je geen lekkage hebt.

Als het even kan, blijf dan binnen. Verwarming lekker een graadje hoger. Kaarsjes aan. Dekentje er bij en laat die regen maar tegen de ruiten tikken. Maar let wel op dat het nergens lekt. Zoals raadslid Ank Muller vanochtend ontdekte in de leeskamer van het Vlissingse gemeentehuis. Vijf emmers en drie dweilen waren nodig om het water op te vangen.

3. Bedenk leuke activiteiten voor je jonge kinderen.

Heb je kleine kinderen die nu buiten hun energie niet kwijt kunnen? Verzin activiteiten waarbij ze zich toch even lekker kunnen uitleven. Natuurlijk kan je de kinderen met regenlaarzen en een regenpak aan buiten laten spelen (niks leukers dan stampen in plassen). Maar als je dat niet ziet zitten, bouw dan een hut in de woonkamer. Of, zet een echte tent op in huis. Gegarandeerd hoor je de kleintjes de rest van de dag niet meer.

In je zelfgebouwde hut een boek lezen.

4. Moet je toch naar buiten, om bijvoorbeeld de hond uit te laten, ga er dan vol voor.

Je kan natuurlijk snel de hond even een plasje laten doen en weer vlug naar binnen gaan. Maar wie zich goed tegen de regen aankleedt, zal merken dat het veel minder vervelend is om een flinke ronde te lopen dan je van te voren dacht. Ook de hond zal in het begin misschien liever terug naar huis willen lopen, maar zodra die merkt dat dat niet gaat gebeuren, zal die alsnog meelopen. Droog hem lekker af na thuiskomst en het beestje kan er weer even tegenaan.

En anders trek je jouw hond toch gewoon regenlaarzen aan?

5. Bak iets lekkers

Geen zin om een halve dag op de bank te liggen Netflixen? Duik dan de keuken in en maak iets lekkers. Dat zullen jouw huisgenoten ook op prijs stellen als ze aan het einde van de dag kletsnat thuis komen. Een kwarktaart uit de koelkast is misschien wel supermakkelijk, maar je hebt met dit koude weer natuurlijk veel meer zin in iets warms. Appeltaart is altijd goed. Of pepernoten. Of gevulde speculaas. Het is immers bijna 5 december. Kijk voor tips op pzc.nl/kokeneneten.



6. Trek je lelijkste huispak aan en kijk de hele dag televisie.

Meestal is dit weggelegd voor dagen waarop je ziek, zwak en misselijk bent. Maar zo heeel soms is het best lekker om de hele dag ongegeneerd tv te kijken. En dat nog in het lelijkste huispak of onesie dat je kan vinden ook! Heb je dat niet? Een pyjama werkt ook prima. Zo'n guilty plesure mag op deze regenachtige dag best. Veel plezier!