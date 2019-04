Aziatische markt in Puivelde is schot in de roos

COLUMN MARLEEN BLOMMAERT Natuurver­schijn­sel

7:00 We hangen wat op de bank voor de buis. Het journaal toont een bijstandsgerechtigde. Ze vertelt huilend voor de camera dat ze zo blij is met gratis tandzorg van de ‘Dokters van de Wereld’. Die zorg wordt verstrekt in rondtrekkende bussen door tandartsen.