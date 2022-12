Axelse dominee probeert kerkbezoek aantrekkelijker te maken: ‘Je mag tegen heilige huisjes schoppen’

Tussen Kerkdreef en Domineestraat staat de prachtige uit 1865 daterende toren van de Protestantse Kerk van Axel. Om de hoek, achter de openstaande deur van de moderne entree, is een bord neergezet. Kerk is open! staat erop. In grote letters en met uitroepteken. Want de drempel van zijn kerk kan wat dominee Jan Verlinde (41) betreft niet laag genoeg zijn. Maar om wat volk over die lage drempel te krijgen, is meer nodig.