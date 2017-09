Axelaar met gouden hart sluit zich aan bij rebellenleger

Opeens was daar dat filmpje, op de Russische nieuwssite Federal News Agency. Pascal Hillebrand, een 38-jarige Axelaar, verklaart niet meer te willen leven in een maatschappij waarin (verborgen) fascisme regeert. Hij heeft een helm op en camouflagekleding aan. Want Hillebrand vecht in het rebellenleger van de Volksrepubliek Ronetsk (DNR), aan de kant van de pro-Russische separatisten.

Nog maar een jaar geleden woonde hij in Axel. Hij heeft het goed: een huis, een vrouw, twee kinderen en een hond, een vaste baan als chauffeur bij Transport Vooruit in Breskens. Maar langzaam groeit het ongenoegen en rijpt een plan. Hillebrand neemt ontslag, koopt een busje en vertrekt in maart. Vrouw, kinderen en hond gaan mee. ,,Ik ben gewoon weg gegaan. Ze zijn nu hier bij mij", zegt hij in het filmpje.

'Hier' is dus Donbas ofwel het Donetsbekken. Sinds maart 2014 vechten in dit gebied separatisten, die het Donetsbekken onafhankelijk van Oekraïne proberen te maken, tegen het leger van Oekraïne. Het is ook het gebied van de vliegramp met vlucht MH-17 van Malaysia Airlines, waarbij op 17 juli 2014 alle 298 inzittenden overleden, onder wie 196 Nederlanders. De bewoners leven er onder armoedige omstandigheden. Ook het klimaat is hard: 's winters dalen de temperaturen onder de -20, 's zomers is het er boven de dertig graden. De separatisten waarmee Hillebrand vecht, verblijven tijdens de strijd soms in de bossen, maar hebben ook hotels ingenomen in Donetsk van waaruit ze opereren. Ook gaan ze er wel 'gewoon' vanuit huis op uit.

Wel even wat anders dan het huisje-boompje-beestje-leven dat het gezin in Axel leidde. Maar voor Hillebrand geen probleem, zegt zijn vriend Kurt de Laet. Hillebrand zat onder meer als Navo-soldaat in Bosnië. ,,Het is een harde." Hillebrands 33-jarige vriendin Ilse Kraamwinkel, die hem met hun twee jonge kinderen volgde, is volgens De Laet 'geen alledaagse dame'. ,,Die twee zijn aan elkaar gewaagd. Het zijn twee handen op één buik. De kinderen spreken intussen al de taal." De vrachtwagenchauffeur, die zelf in Duitsland woont met vrouw en kinderen, heeft regelmatig contact met zijn vriend Pascal via Facebook Messenger. De Laet is ervan overtuigd dat het gezin niet meer terugkomt. ,,Ze zijn gewoon gelukkig daar. Daar is geen corruptie, zegt hij. Iedereen helpt iedereen. Terwijl je in Nederland je eigen buurman niet meer kent. Lichamelijk en geestelijk is Pascal daar opgeknapt. Hij is minder gestresst, zonder die druk van moeten, moeten moeten. Hij is zo'n vijftien kilo kwijtgeraakt omdat alles daar uit de natuur komt, er zit geen rotzooi in de voeding. Hij fokt zelf kippen en konijnen om te eten. En hij gaat honden trainen daar", weet De Laet, die negen jaar met Hillebrand samenwerkte bij Transport Vooruit in Breskens.

In het filmpje uit de voormalige Navo-soldaat zijn teleurstelling over het westerse optreden in landen als Libië, Irak en Syrië. Mensen die hem kennen omschrijven Hillebrand allemaal als een man met een hart van goud, iemand die niet tegen onrecht kan, iemand die dat onrecht wil bevechten. Carolien Wattel, die in 1996 tegelijk met hem de mavo afrondde op Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg: ,,Je had daar allemaal subcultuurtjes. Ik was een aparte, een beetje punk, terwijl de meesten gabber waren. Pascal leek aan de buitenkant ook zo'n opvliegend gozertje met zijn Nikes, spijkerbroek en Cavallo-jas. Maar als je met hem ging praten dacht je: verrek, die is heel rustig. Qua intelligentie zat hij ook wel een tandje boven de rest. Hij was vooral verbaal sterk en kwam voor je op als hij dat nodig vond. Pascal maakte het niet uit waar je bij hoorde. Hij was met iedereen begaan, kon met iedereen opschieten." Op zijn Facebookpagina een post met een tekst die zijn lijfspreuk lijkt: 'Wees sterk genoeg om op eigen benen te staan. Wees genoeg jezelf om je eigen weg te gaan. Maar wees verstandig genoeg om samen op te trekken als het moment daar is." Carolien Wattel is - gezien Pascals persoonlijkheid - niet verbaasd dat haar oude klasgenoot nu opduikt als strijder in een rebellenleger. ,,En toch, ik word hier best een beetje verdrietig van. Wat is er gebeurd, vraag ik me af. Wat is er gebeurd, dat hij deze keuze heeft gemaakt?"

