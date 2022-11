AVV heeft vertrouwen dat rechter geen stokje steekt voor komst vijfsterrenhotel Britannia

Op tafel lag gisteren de vraag of de vergunning voor de bouw van een vijfsterrenhotel in strijd is met het bestemmingsplan. Van Velzen heeft er het volste vertrouwen in dat de plannen zoals die er nu liggen voor 205 hotelkamers, suites en hotelappartementen op de Vlissingse Boulevard kunnen worden uitgevoerd. ,,De Raad van State heeft de voorwaarden voor een nieuw te bouwen Britannia al eerder vastgesteld en daar voldoen wij aan. Dat heeft de rechter vandaag ook bevestigd. Verder benadrukte hij dat onderwerpen als windval en zonlicht in het verleden al afdoende zijn onderbouwd.”