Avondlockdown valt Zeeuwse restauranthouders zwaar: ‘Dit gaat nog wel even duren’

Ruimte genoeg in Alexander’s Restaurant in Kerkwerve. ,,Met achttien tafels op 150 vierkante meter is het voor mij en de gasten geen enkel probleem om afstand te houden’’, zegt eigenaresse Ingrid Ettema. Maar regels zijn regels. ,,Als we om 17.00 uur moeten sluiten, heeft het voor ons geen zin.’’