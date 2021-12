Avondlockdown schopt gezinsagenda in de war: het is steeds wikken en wegen

Ilse (41), Jan (43), Wout-Jan (10), Lauren (8) en Fedde (5) vormen een hechte familie, waarin hockey een belangrijke rol speelt. Ilse is activiteitenvrijwilligster bij het plaatselijke Olympia, Jan verzorgt trainingen, is bestuurslid en speelt zelf ook. De kinderen hockeyen in een jeugdteam. Op de maandagen en woensdagen is het vanwege de trainingen hectisch rond het avondeten, de zaterdag staat in het teken van wedstrijden.

De avondlockdown, die sinds zondag van kracht is, heeft het ritme volledig onderuitgehaald. Na 17.00 uur zijn de sportcomplexen gesloten. Voor het team van Lauren is een buitentraining gepland op woensdag, de andere trainingen zijn in de wacht gezet. ,,Wout-Jan zou zaterdag de laatste buitenwedstrijd van het seizoen moeten spelen in Tilburg, maar dat zien we niet zo zitten”, vertelt Ilse. ,,Op het veld sta je nooit een kwartier lang naast elkaar. Maar in de auto wordt het een ander verhaal en heb je toch een grotere kans op een besmetting. We laten hem niet meedoen.”