Avond4daagse in Zeeland in teken van opruimen zwerfafval

Irakese Koerd opent tweede Poolse supermarkt in Zeeland

19:31 VLISSINGEN - Hawr Ibrahim spreekt geen woord Pools, maar de etiketten in de schappen van zijn nieuwste winkel bieden louter Poolse tekst. Bedrijfsleider Osman Sulaiman spreekt een paar woorden Pools. Maar samen met de Poolse werknemers gaat ze van de Krowka polski sklep in Vlissingen net zo'n succes maken als die in Steenbergen en Terneuzen, denken de twee.