Autotuners en rijkaards tonen hun trots; van Golfjes tot Lamborghini's

Jeugdcolle­ges in Zierikzee slaan aan

20:16 ZIERIKZEE - De ‘collegebanken’ zijn tot achteren toe gevuld. Alle vier de colleges van de MuseumJeugdUniversiteit in het stadhuismuseum in Zierikzee zijn uitverkocht. Het concept slaat aan. ,,We gaan hier mee door", verzekert educatiemedewerker Erik Luik.