Automobilist wordt onwel, auto rijdt zich vast op spoorlijn bij Goes

De auto is, nadat deze van het wegdek af was gereden en op het spoor beland was, nog zeker vijftig meter doorgereden. Vermoedelijk heeft de bestuurder toen hij onwel werd, onbedoeld flink gas gegeven.



Rond 14.00 is een berger begonnen onder toeziend oog van nieuwsgierige passanten het voertuig van het spoor te halen. Dat werk werd tamelijk bemoeilijkt door de aanwezigheid van de bovenleiding, maar rond 14.30 was het voertuig verwijderd en is het spoor weer vrijgegeven.