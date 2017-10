Automobilist vliegt met 161 kilometer per uur over N62 bij 's-Heerenhoek

Kook­boe­ken­uit­ge­ver schrijft open brief naar Sergio Herman: 'Je duwt me in de shit'

13:29 ANTWERPEN - Topkok Sergio Herman ligt in de clinch met uitgever Minestrone, waarvan hij zelf aandeelhouder is. De Zeeuw liet zijn laatste boek uitgeven door een ander en dat leidde tot een juridisch conflict, dat door Herman is gewonnen. Tony Le Duc van Minestrone doet zijn verhaal in een open brief, die door Vlaamse media is gepubliceerd.