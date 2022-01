Automobilist rijdt door na ongeluk Sloeweg, vrachtauto met puin ligt op zijn kant, weg nog uren dicht

UpdateHEINKENSZAND - Op de Sloeweg (N62) tussen Heinkenszand en ‘s-Heerenhoek heeft vanochtend een ongeval plaatsgevonden waarbij een vrachtwagen met puin op zijn kant terecht is gekomen. De bestuurder is gewond geraakt, een mogelijk betrokken personenauto is doorgereden.

Het ongeluk gebeurde kort voor 08.00 uur op de rijbaan vanaf knooppunt Stelleplas bij Heinkenszand richting het knooppunt Drieklauwen bij ‘s-Heerenhoek, ongeveer ter hoogte van de Vrooneweg. Zowel de politie als de ambulancedienst en de brandweer werd opgeroepen om hulp te verlenen. Volgens de politie is de chauffeur die de vrachtauto bestuurde per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en de ernst van zijn letsel is nog niets bekend.

Volgens de politie is na het ongeluk een Renault Twingo doorgereden. De politie is nu op zoek naar de bestuurder. Ook mensen die wellicht beelden van de betreffende auto hebben worden gevraagd zich te melden. Personen die meer weten, kunnen zich melden via 0900-8844 of via het WhatsAppnummer 06-12207006.

Inmiddels is een bergingsbedrijf bezig om te bekijken hoe de vrachtwagen het best weer overeind gezet kan worden. Rijkswaterstaat meldt op haar website dat de weg ter plekke is afgesloten en dat dit nog tot 13.00 uur kan duren.