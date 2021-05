Automobilist hoeft niet te dokken voor tekort bij Westerscheldetunnel door coronacrisis

‘Oude’ stadhuis van Terneuzen in beeld voor nieuw museum voor moderne kunst

26 mei TERNEUZEN - Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen tot 1 mei dit jaar, had er zijn zinnen op gezet: een museum voor moderne kunst in Terneuzen. Het zal de stad op de kaart zetten, was zijn idee. Voorzichtig is nu ook een locatie in beeld, het onder architectuurkenners geliefde stadhuis van Terneuzen.