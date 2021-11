Auto volledig afgebrand in Zierikzee

Rond 23.30 uur kreeg de brandweer een melding dat er brand was ontstaan in een auto aan de Grevelingenstraat in Zierikzee. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al volledig in de brand en was er geen redden meer aan. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De politie is bezig met een buurtonderzoek.