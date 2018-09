Auto schiet dijk af en belandt op akker in Sint-Maartensdijk, bestuurder gewond

Rabobank Zeeuws-Vlaanderen maakt excuses voor afbeelding Stint

16:10 TERNEUZEN - Rabobank Zeeuws-Vlaanderen biedt klanten in een e-mail zijn excuses aan voor 'een vervelende samenloop van omstandigheden'. Op de omslag van het ledenblad Dichterbij staat een foto van een Stint, die vergelijkbaar is met de bolderkar die betrokken was bij het dodelijk ongeval in Oss.