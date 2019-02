Auto's botsen op elkaar in de Westerscheldetunnel

Kloetinge hoofdstad van de Boekenweek

16:14 KLOETINGE - Tijdens de komende Boekenweek (23 tot en met 31 maart) is Kloetinge op zondag 24 maart even de hoofdstad van literair Nederland. Op uitnodiging van de Goese boekhandels Het paard van Troje en De Koperen Tuin komen dan Jan Siebelink, dit jaar de schrijver van het Boekenweekgeschenk, en Murat Isik, de schrijver van het Boekenweekessay, naar de kerk van Kloetinge. De organisatoren laten weten dat dit het enige duo-optreden is in heel Nederland en Vlaanderen.