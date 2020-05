Auto over de kop onder Dampoortaquaduct bij Middelburg

Een knalletje, meer hoorde je niet van de proefont­plof­fing bij de Midden­sluis

10:17 TERNEUZEN - Even na negen uur vanochtend is een knalletje te horen vlakbij de Middensluis in Terneuzen. Het is de eerste proefontploffing om na te gaan of de sloop van de Middensluis met welke explosieven kan. Daar zal niemand wakker van geschrokken zijn, zo zacht was die.