Auto Herman Ploegstra in beslag genomen voor nieuw onderzoek

De auto, een zilvergrijze BMW X5, werd in 2010, na het eerste onderzoek, teruggegeven aan de familie. De afgelopen jaren is de auto diverse malen van eigenaar gewisseld.

De huidige eigenaar, die volgens gegevens van het RDW de auto pas een maand in bezit had, krijgt de BMW in principe weer terug als de onderzoekers hun werk hebben gedaan. Hij heeft niets te maken met de verdwijning van Ploegstra. Daarom wil de politie niets zeggen over de plaats waar de auto is beslag is genomen.