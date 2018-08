Auberge des Moules in Philippine ademt de zee

Kofi Annan trad in Middelburg in voetsporen van Nelson Mandela

13:08 MIDDELBURG - Kofi Annan was op 8 mei 2004 niet persoonlijk aanwezig in Middelburg tijdens de uitreiking van de Four Freedoms Awards. De toen nog secretaris-generaal van de Verenigde Naties sprak die zaterdag de gasten in de Nieuwe Kerk in Middelburg toe via een videoboodschap. Namens hem nam zijn vrouw Nane Annan de Four Freedoms Award in ontvangst van Ruud Lubbers, hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen en Anna Eleanor Roosevelt, de kleindochter van de oud-president van de Verenigde Staten. Kofi Annan is zaterdag overleden na een kort ziekbed.