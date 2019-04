Assistent-scheidsrechter die kopstoot uitdeelde is niet meer welkom bij VCK Koudekerke

Kapelle begint aan de Week van de Toekomst

9 april KAPELLE - Hoe ziet de gemeente Kapelle eruit in 2030? Is het dan het agrarisch hart van de regio of een gemeente voor innovatieve ondernemers? Kan iedereen er lekker landelijk wonen of moet dat juist luxe zijn? Over deze vragen kunnen inwoners meepraten in de Week van de Toekomst die vrijdag begint.